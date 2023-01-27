Бразилец Джеферсон Винисиус теперь будет защищать цвета львовского Руха. Также украинский коллектив вернул в свой состав еще одного легионера.

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Подписание двух игроков

Рух объявил о переходе левого защитника на правах свободного агента. Львовяне заключили контракт с Винисиусом на 2,5 года. 22-летний футболист уже присоединился к украинской команде на собрании в Хорватии. Игрок раньше принадлежал Гремио, но ни одного матча за взрослую команду он не провел.

Также львовский коллектив подписал Эдсона Фернандо. Бразильский защитник уже находился в рядах "желто-черных". Но из-за начала войны России против Украины он отправился в аренду. Эдсон временно выступал за Атлетико Гойяньенсе, за который успел отыграть 36 поединков.

Другие легионеры львовского Движения