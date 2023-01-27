Ще 23 січня Пєріца Огнєнович був представлений в команді як член тренерського штабу. А вже 27 січня він став виконувачем обов'язків головного тренера Металіста. При цьому що Олег Ратій, який до цього був виконуючий обов'язки головного тренера, продовжить роботу в тренерському штабі першої команди "жовто-синіх".

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Пєріца Огнєнович відомий тим, що виступав в складі збірної Югославії на ЧС-1998 у Франції. А вже після цього як гравець мадридського Реала вигравав Лігу чемпіонів. Правда за 2,5 роки в складі "вершкових" зіграв лише 22 матчі. А після дострокового розірвання угоди з Реалом часто змінював команди, інколи залишаючись без клубу і на половину сезону.

В листопаді 2003 року він став гравцем київського Динамо. Але і там не склалося – лише чотири матчі за основу киян. І більшість матчів в дублі. Тому вже через рік він відправився до Франції в клуб Анже, що виступав у другому дивізіоні.

Також в його кар'єрі були виступи за німецький Кайзерслаутерн та китайський Далянь Шиде ще до періоду в Динамо. А вже згодом, окрім виступу за Анже (там він протримався лише половину сезону), – малазійський Селангор та грецькі Ерготеліс і Каллітея.

Після завершення кар'єри, Огнєнович перейшов на тренерську діяльність. Був скаутом та тренером-аналітиком у системі збірної Сербії, зокрема, у збірних U-17 та U-18. У лютому 2017 року був призначений тренером національної збірної Сербії U-17. Він зумів вивести цю команду на чемпіонат Європи 2017 року в Хорватії. Але там з групи його збірна не вийшла. Після цього Огнєнович став тренером збірної Сербії U-18, і був звільнений з цієї посади в серпні 2018 року.