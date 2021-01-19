Ексгравець збірної України здав позитивний тест на COVID-19
Український захисник Різеспору Микола Морозюк 17 січня пропустив матч 19 туру Суперліги проти Єні Малатьяспору (1:4).
Морозюк в інтерв'ю Meta-ratings.com.ua розповів, що у нього був виявлений коронавірус і зараз він знаходиться на самоізоляції, тому пропустив цей матч.
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Так, я здав позитивний тест на коронавірус і зараз перебуваю на карантині. Взагалі мені треба пробути на карантині 10 днів. Зараз вже пішов четвертий день,
– сказав він.
"Слава Богу, все добре. Нічого такого. Але пропали смакові рецептори і нюх. В іншому в принципі все нормально. Думаю, якщо б не розмови про коронавіруси і не тести, в звичайному режимі навіть не звернув би увагу. Тренувався далі, мені так здається", – підсумував Морозюк.
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