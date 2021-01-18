Лавський Рух оголосив про підписання угоди із захисником Рагнаром Сігурдссоном. Він виступає за збірну Ісландії, і був у її складі, коли команда дійшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи 2016 року.

Угоди Рагнара Сігурдссона з Рухом розрахована лише на пів року – до кінця сезону 2020/21. Однак є можливість продовжити його ще на рік. Про це повідомляється на офіційному сайті львівської команди. Варте уваги Краща за капітана Динамо: 17-річна талановита футболістка Карпат сенсаційно виступатиме у США За Рух Рагнар Сігурдссон виступатиме під номером "22". Що відомо про Рагнара Сігурдссона В активі Рагнара Сігурдссона 96 матчів за збірну Ісландії та 5 голів. За кількістю зіграних поєдинків за національну команду оборонець входить у першу трійку.

Він виступав за збірну на Євро-2016, де його команда дійшла до чвертьфіналу. В 1/8 фіналу ісландці перемогли збірну Англії 2:1. Один з голів в цьому матчі забив саме Сігурдссон.

У 2018 році він виступав зі збірною Ісландії на Чемпіонаті світу. Його команда здобула пряму путівку на турнір в групі зі збірною України.

На клубному рівні у Рагнара Сігурдссона виступи за команди Фількір (Ісландія), Гетеборг (Швеція), Копенгаген (Данія), Краснодар (Росія), Фулхем (Англія), Рубін (Росія), Ростов (Росія).

Саме під час виступів за Ростов Рагнар Сігурдссон познайомився з теперішнім тренером Руху Іваном Федиком.