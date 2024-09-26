Рух став світовим лідером у футболі: львівський клуб очолив цікавий рейтинг футбольних команд

Львів'яни отримали відзнаку за свою довіру молодим гравцям. За останні три роки жодна команда світу не залучала більше молоді до матчів національного чемпіонату.

Львівський Рух останніми роками зарекомендував себе як клуб з однією з найкращих академій України. "Жовто-чорні" ставали чемпіонами УПЛ U-19, а також брали участь в Юнацькій лізі УЄФА.

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Рух – світовий лідер

Як наслідок, головна команда Руху все більше поповнюється вихідцями з академії. Це дозволило львів'янам очолити доволі цікавий рейтинг клубів світу.

Футбольна обсерваторія CIES склала список клубів топ-дивізіонів різних країн світу, які найбільше довіряють молодим гравцям (до 21 року). І саме Рух став лідером рейтингу, львів'яни дають молоді трохи більше 41% усього ігрового часу.

Топ-10 клубів рейтингу довіри молоді:

Рух (Україна) – 41,1% Норшеллан (Данія) – 40,7% Олімпік (Узбекистан) – 39,9% Жиліна (Словаччина) – 39,7% Зальцбург (Австрія) – 37,4% Гронінген (Нідерланди) – 28,4% Базель (Швейцарія) – 25,1% Копенгаген (Данія) – 24,9% Аякс (Нідерланди) – 24,5% Тренчін (Словаччина) – 24,3%

Трохи від львів'ян відстали данський Норшеллан, узбецький Олімпік, словацька Жиліна та австрійський Зальцбург. Що ж стосується клубів УПЛ, то тут Рух переважає найближчого переслідувача у більше ніж два рази.

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Другим серед представників України йде Ворскла, а замикає топ-трійку київське Динамо. Цікаво, що серед клубів УПЛ найгірший показник має рівненський Верес, який не дотягнув навіть до 1%.

Рейтинг довіри молоді серед клубів УПЛ: