У суботу, 19 жовтня, відбудеться львівське дербі в межах 10-го туру УПЛ, де Рух прийматиме Карпати на "Арені Львів". Однак деякі вболівальники почали скаржитися на неможливість купити квитки на матч.

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Скандал з квитками на львівське дербі

За словами Ігоря Циганика, представники Руху обмежили можливість деяким людям купити квитки на матч проти Карпат.

Клуб вибирає людей, які можуть або не можуть потрапити на цей матч. Причому з цікавим формулюванням,

– зазначив журналіст.

Зокрема він назвав повідомлення, яке отримують деякі користувачі, намагаючись придбати квитки.

"Деякі люди, які хочуть отримати квитки, отримують такі повідомлення: "Вітаємо. Політика цього матчу така, що квитки на матч можуть придбати певні користувачі. Ваших даних у базі не було знайдено", – розповів Ігор Циганик.

Також він додав, що вважає такі дії цензурою.

Відзначимо, що в уболівальницькому просторі вже давно були прогнози щодо такого ймовірного вчинку "жовто-чорних". Сам Рух поки ніяк не відреагував на цю ситуацію, зокрема на їх офіційному сайті ще не оголошували продаж квитків на матч з Карпатами.