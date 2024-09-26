Львівський Рух останніми роками зарекомендував себе як клуб з однією з найкращих академій України. "Жовто-чорні" ставали чемпіонами УПЛ U-19, а також брали участь в Юнацькій лізі УЄФА.
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Рух – світовий лідер
Як наслідок, головна команда Руху все більше поповнюється вихідцями з академії. Це дозволило львів'янам очолити доволі цікавий рейтинг клубів світу.
Футбольна обсерваторія CIES склала список клубів топ-дивізіонів різних країн світу, які найбільше довіряють молодим гравцям (до 21 року). І саме Рух став лідером рейтингу, львів'яни дають молоді трохи більше 41% усього ігрового часу.
Топ-10 клубів рейтингу довіри молоді:
- Рух (Україна) – 41,1%
- Норшеллан (Данія) – 40,7%
- Олімпік (Узбекистан) – 39,9%
- Жиліна (Словаччина) – 39,7%
- Зальцбург (Австрія) – 37,4%
- Гронінген (Нідерланди) – 28,4%
- Базель (Швейцарія) – 25,1%
- Копенгаген (Данія) – 24,9%
- Аякс (Нідерланди) – 24,5%
- Тренчін (Словаччина) – 24,3%
Трохи від львів'ян відстали данський Норшеллан, узбецький Олімпік, словацька Жиліна та австрійський Зальцбург. Що ж стосується клубів УПЛ, то тут Рух переважає найближчого переслідувача у більше ніж два рази.
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Другим серед представників України йде Ворскла, а замикає топ-трійку київське Динамо. Цікаво, що серед клубів УПЛ найгірший показник має рівненський Верес, який не дотягнув навіть до 1%.
Рейтинг довіри молоді серед клубів УПЛ:
- Рух – 41,1%
- Ворскла – 16,1%
- Динамо – 15,4%
- Чорноморець – 15%
- Зоря – 13,8%
- Шахтар – 10,9%
- Олександрія – 8,8%
- Полісся – 6,4%
- Карпати – 6%
- Кривбас – 5,6%
- Оболонь – 5,3%
- Колос – 4,4%
- Інгулець – 4,3%
- ЛНЗ – 2,7%
- Верес – 0,6%