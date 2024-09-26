Львівський Рух останніми роками зарекомендував себе як клуб з однією з найкращих академій України. "Жовто-чорні" ставали чемпіонами УПЛ U-19, а також брали участь в Юнацькій лізі УЄФА.

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Рух – світовий лідер

Як наслідок, головна команда Руху все більше поповнюється вихідцями з академії. Це дозволило львів'янам очолити доволі цікавий рейтинг клубів світу.

Футбольна обсерваторія CIES склала список клубів топ-дивізіонів різних країн світу, які найбільше довіряють молодим гравцям (до 21 року). І саме Рух став лідером рейтингу, львів'яни дають молоді трохи більше 41% усього ігрового часу.

Топ-10 клубів рейтингу довіри молоді:

Рух (Україна) – 41,1% Норшеллан (Данія) – 40,7% Олімпік (Узбекистан) – 39,9% Жиліна (Словаччина) – 39,7% Зальцбург (Австрія) – 37,4% Гронінген (Нідерланди) – 28,4% Базель (Швейцарія) – 25,1% Копенгаген (Данія) – 24,9% Аякс (Нідерланди) – 24,5% Тренчін (Словаччина) – 24,3%

Трохи від львів'ян відстали данський Норшеллан, узбецький Олімпік, словацька Жиліна та австрійський Зальцбург. Що ж стосується клубів УПЛ, то тут Рух переважає найближчого переслідувача у більше ніж два рази.

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Другим серед представників України йде Ворскла, а замикає топ-трійку київське Динамо. Цікаво, що серед клубів УПЛ найгірший показник має рівненський Верес, який не дотягнув навіть до 1%.

Рейтинг довіри молоді серед клубів УПЛ: