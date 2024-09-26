Львовский Рух в последние годы зарекомендовал себя как клуб с одной из лучших академий Украины. "Желто-черные" становились чемпионами УПЛ U-19, а также участвовали в Юношеской лиге УЕФА.

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Рух – мировой лидер

Как следствие, главная команда Руха все больше пополняется выходцами из академии. Это позволило львовянам возглавить довольно интересный рейтинг клубов мира.

Футбольная обсерватория CIES составила список клубов топ-дивизионов разных стран мира, которые больше всего доверяют молодым игрокам (до 21 года). И именно Рух стал лидером рейтинга, львовяне дают молодежи чуть больше 41% всего игрового времени.

Топ-10 клубов рейтинга доверия молодежи:

  1. Рух (Украина) – 41,1%
  2. Норшеллан (Дания) – 40,7%
  3. Олимпик (Узбекистан) – 39,9%
  4. Жилина (Словакия) – 39,7%
  5. Зальцбург (Австрия) – 37,4%
  6. Гронинген (Нидерланды) – 28,4%
  7. Базель (Швейцария) – 25,1%
  8. Копенгаген (Дания) – 24,9%
  9. Аякс (Нидерланды) – 24,5%
  10. Тренчин (Словакия) – 24,3%

Немного от львовян отстали датский Норшеллан, узбекский Олимпик, словацкая Жилина и австрийский Зальцбург. Что же касается клубов УПЛ, то Рух преобладает ближайшего преследователя в более чем два раза.

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Вторым среди представителей Украины идет Ворскла, а замыкает топ-тройку киевское Динамо. Интересно, что среди клубов УПЛ худший показатель имеет ровенский Верес, который не дотянул даже до 1%.

Рейтинг доверия молодежи среди клубов УПЛ:

  1. Рух – 41,1%
  2. Ворскла – 16,1%
  3. Динамо – 15,4%
  4. Черноморец – 15%
  5. Заря – 13,8%
  6. Шахтер – 10,9%
  7. Александрия – 8,8%
  8. Полесье – 6,4%
  9. Карпаты – 6%
  10. Кривбасс – 5,6%
  11. Оболонь – 5,3%
  12. Колос – 4,4%
  13. Ингулец – 4,3%
  14. ЛНЗ – 2,7%
  15. Верес – 0,6%