Офіційно: Рух звільнив головного наставник Івана Федика

Кардинальні зміни у Русі

Львівський клуб припинив контракт із тренером за обопільною згодою сторін. Команда під керівництвом Івана Федика невдало стартувала у новому сезоні УПЛ – дві поразки.

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У стартовому турі Рух програв дебютанту УПЛ Металісту 1925 (2:1). Єдиний гол за львів'ян забив Орест Кузик.

У другому матчі у Полтаві львівський клуб зазнав ще однієї поразки від Ворскли (2:0).

Керівництво клубу запропонувало Івану Федику залишитись у структурі команди та обійняти одну із посад. Наразі фахівець не дав остаточної відповіді. У Русі подякували спеціалісту за роботу, мужність у непростий період для клубу.

Рух зіграв під керівництвом Федика 40 матчів: 12 перемог, 14 нічиїх та 14 поразок. Відзначимо, що під опікою фахівця "жовто-чорні" вийшли в УПЛ та завершили дебютний сезон на 10-й позиції.

За інформацією "ТаТоТаке", на пост головного тренера команди претендує білорус Леонід Кучук. Фахівець вже раніше працював у клубі (з 1 лютого 2019 до 10 грудня 2019 року).

У третьому турі Рух зіграє вдома. На "Арені Львів" львівський клуб поміряється силами із непоступливим рівненським Вересом. Львів'янам потрібна перемога. Після двох поєдинків команда йде у зоні плей-офф вильоту з УПЛ – 14 місце.