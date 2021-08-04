Кардинальні зміни у Русі
Львівський клуб припинив контракт із тренером за обопільною згодою сторін. Команда під керівництвом Івана Федика невдало стартувала у новому сезоні УПЛ – дві поразки.
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- У стартовому турі Рух програв дебютанту УПЛ Металісту 1925 (2:1). Єдиний гол за львів'ян забив Орест Кузик.
- У другому матчі у Полтаві львівський клуб зазнав ще однієї поразки від Ворскли (2:0).
Керівництво клубу запропонувало Івану Федику залишитись у структурі команди та обійняти одну із посад. Наразі фахівець не дав остаточної відповіді. У Русі подякували спеціалісту за роботу, мужність у непростий період для клубу.
За інформацією "ТаТоТаке", на пост головного тренера команди претендує білорус Леонід Кучук. Фахівець вже раніше працював у клубі (з 1 лютого 2019 до 10 грудня 2019 року).
У третьому турі Рух зіграє вдома. На "Арені Львів" львівський клуб поміряється силами із непоступливим рівненським Вересом. Львів'янам потрібна перемога. Після двох поєдинків команда йде у зоні плей-офф вильоту з УПЛ – 14 місце.