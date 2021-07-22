Футболіст зізнався, що йому пропонували перейти в клуб з Росії. І навіть пропонували в рази більше, ніж він заробляв у Колосі.
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"Було кілька клубів з Росії, які пропонували умови в чотири рази краще тих, що були у мене в Колосі. Однак я свій переїзд до Росії відразу виключив, оскільки грати в країні, яка воює проти твоєї країни, вбиває твоїх співвітчизників – неприпустимо. Це моя життєва позиція. Також були пропозиції з інших сусідніх країн, однак я не форсував подій", – сказав Оріховський.
Кар'єра Оріховського в Колосі
- 25-річний півзахисник виступав за ковалівську команду з літа 2019 року, спочатку на правах оренди з Динамо, вихованцем якого він є, а потім в якості повноцінного гравця. В кінці червня у Павла закінчився контракт з клубом.
- У поточному сезоні на рахунку Оріховського 25 матчів за Колос у всіх турнірах, в яких він забив сім голів і віддав два асисти.