Оболонь – Минай – 1:1

Голи: Приймак, 62 – Устименко, 58 (пен.)

У межах 24-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги відбувся поєдинок між київською Оболонню та Минаєм. Поєдинок проходив у Києві на стадіоні "Оболонь-Арена", пише 24 Канал.

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Оболонь та Минай розписали мирову в битві за виживання

Доленосний епізод у зустрічі трапився вже на 10-й хвилині: Устименко в зоні перед штрафним отримав передачу на хід від Корабліна, після чого йому в ноги стрибнув Рибка в підкаті. Рефері покарав голкіпера Оболоні прямою червоною карткою.

У чисельній більшості Минай вже через 6 хвилин мав гольовий момент, але господарів врятувала поперечка: Кораблін спрямував удар із штрафного у верхній каркас. А незадовго до перерви удар головою від Піддубного прийняла на себе штанга.

На 54-й хвилині Минай заробив пенальті. Федорівський зумів взятувати "пивоварів", однак залишив ворота зарано – за порадою арбітрів VAR Максим Козиряцький змусив перевиконати пенальті. З другої спроби Устименко вже не схибив.

Здавалося, що все має дійти до логічного завершення, однак вже за чотири хвилини рахунок на табло вирівнявся: Грисьо виконав подачу з правого флангу на дальню стійку, де головою влучно пробив Приймак.

А на 67-й хвилині склади команд вирівнялися: Корнійчук отримав другу жовту за фол проти Прокопенка на лівому фланзі атаки. Як наслідок, нічия 1:1.

Оболонь та Минай набрали по одному заліковому пункту та продовжують боротися за збереження прописки в елітному дивізіоні. "Пивовари" мають в активі 19 балів 14-те місце, Минай з 15-ма очками залишається останнім та є головним претендентом на прямий виліт у Першу лігу.