Одні гучні імена: Рух дізнався потенційних суперників в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА
9 лютого 2023, 15:53Читать новость на русском
Львівський колектив гучно залетів у юнацькі єврокубки. Тепер перед молодиками Руха стоїть надскладне завдання у лиці 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА.
Львівський Рух – одиний представник України на цій стадії турніру. "Жовто-чорні" потрапили до числа несіяних клубів, тобто суперники обіцяють бути складними.
Варте уваги Лунін пропустив із пенальті, але став одним із найкращих у півфіналі Клубного чемпіонату світу
Жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА відбудеться 13-го лютого у Ньйоні, о 14:00.
Сіяні (суперники Руха)
- Барселона
- Манчестер Сіті
- Ліверпуль
- ПСЖ
- Спортінг
- Атлетіко Мадрид
- Реал Мадрид
- Мілан
Несіяні
- Генк
- РБ Зальцбург
- Боруссія Дортмунд
- АЗ
- Аякс
- Порту
- Рух
- Хайдук
Потенційні суперники "жовто-чорних"/ інстаграм-сторінка Руха
Шлях Руха до історичного досягнення
- Львівський колектив отримав нагоду спробувати собі сили в Юнацькій лізі УЄФА, оскільки вони стали чемпіонами України сезону 2021/2022. На "жовто-чорних" чекав Шлях переможців ліг.
- У першому кваліфікаційному етапі до плей-офф раунду юнацького турніру Рух зустрівся з чемпіоном Польщі Заглембє. На львів'ян чекав складний двобій, але їм вдалось таки пройти наших сусідів. Перший матч – перемога Руха 1:0, другий поєдинок – нічия 0:0.
- У другому кваліфікаційному раунді на "жовто-чорних" чекав чемпіон Туреччини Галатасарай. Тут львівському колективу суперник дався набагто легше, оскільки "рухівці" двічі здолали свого суперника з рахунком 3:1.
- Таким чином Рух і вийшов до плеф-офф раунду Юнацької ліги УЄФА, де представляти Україну судилось також Шахтарю, який подолав груповий етап.
- Та от за підсумками 1/16 фіналу на турнірі залишилась тільки одна українська команда. Рух у серії післяматчевих пенальті здолав італійський Інтер, а Шахтар мінімально поступився хорватському Хайдуку.