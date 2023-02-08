Хайдук U-19 – Шахтар U-19 1:0

Гол: Вушковіч, 83.

В Юнацькій Лізі УЄФА підійшла до закінчення перша стадія плей-офф. В ній взяли участь вісім команд, які посіли ругі місця в групах, а також вісім найкращих чемпіонів країн.

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Вони зійшлись один з одним за путівки в 1/8 фіналу. Серед учасників цього раунду опинились двоє українських команд. Чемпіон УПЛ U-19 Рух зміг несподівано пройти Інтер в серії пенальті.

Також у середу свій матч грав і донецький Шахтар. Команда Оскара Ратулутри отримала у суперники юнацького чемпіона Хорватії Хайдук зі Спліта, пише 24 канал. Цікаво, що цей клуб дав шлях у футбол легенді "гірників" Даріо Срні.

Невеличким фаворитом вважались донеччани, але гра вийшла доволі рівною. Ініціатива була на боці "гірників", але хорвати частіше били по воротах Твардовського. Втім реальних моментів обидві команди створили мінімум, але наприкінці зустрічі більше пощастило господарям.

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На 83 хвилині Вушковіч зміг таки нанести точний удар, з яким не впорався кіпер донеччан. Відігратись українці так і не змогли. Ба більше, той таки Вушковіч, а також гравець Шахтаря Распутько встигли отримати ще і по червоній картці.

Таким чином, Шахтар залишає Юнацьку лігу УЄФА, де Україну тепер буде представляти лише Рух. Львів'яни дізнаються свого суперника 13 лютого під час жеребкування 1/8 фіналу.

Також у наступну стадію, крім Руха та Хайдука, пройшли Боруссія Дортмунд, Аякс, АЗ Алкмаар, Генк, Порту та Зальцбург. Опонентом Руха та вище названих клубів може стати одна з наступних команд:

Ліверпуль

Атлетіко

Барселона

Спортінг

Мілан

Реал Мадрид

Манчестер Сіті

ПСЖ

Цікаво знати. Шахтар раніше вже виходив у фінал Юнацької ліги УЄФА. У 2015 році "гірники" пройшли в групі Порту, Атлетік та БАТЕ, а у плей-офф – Олімпіакос, Бенфіку і Андерлехт. У фіналі ж донеччани поступились Челсі (2:3).