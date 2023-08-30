У компанію до Ломаченка: рух ЧЕСНО додав Бубку, який торгує з окупантами, до реєстру зрадників

Діяльність Сергія Бубки на окупованій території не проходить безслідно. Після розслідування BIHUS Info, у якому вияснилося, що ексочільник НОК України веде бізнес з окупантами, його репутація впала дуже низько.

Спочатку стало відомо, що компанія олімпійського чемпіона Сергія Бубки та його брата Василя отримує підряди у росіян на тимчасово окупованих територіях та продає їм пальне. Через півтора ж місяця нове розслідування продемонструвало, що Бубка не припинив свою діяльність на окупованих територіях.

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Бубка потрапив до ганебного списку

Якщо після першого розкриття фактів повідомлялося, що колишній президент Національного олімпійського комітету України збирався подавати позов до суду, щоб захищати свою честь, то зараз уже не виникає сумнівів, що немає що захищати, адже вибір зроблено й він не на стороні правди та добра.

Бюро економічної безпеки та Служба безпеки України вже відреагували на велику роботу BIHUS Info та почали досудове розслідування про зв'язки компанії Сергія Бубки з Росією. Легенда спорту ж мовчить і далі заробляє гроші на крові українців. За це він уже втратив місце у світовій організації легкої атлетики, де працював 22 роки.

Тепер стало відомо, що колишній очільник НОК та його брат потрапили до ганебного списку. Рух ЧЕСНО таким чином відреагував на факти співпраці із окупантами та вніс їх до Реєстру Zрадників.

Зазначимо, що Сергій Бубка має звання Героя України. Рух ЧЕСНО повідомив, що в такому статусі він не один, хто потрапив до них на олівець. Також там знайшлося місце Вячеславу Богуслаєву, Юрію Бойку, Миколі Багрову, Михайлу Жару та Борису Дейчу.



Герої України, які виявилися зрадниками / рух ЧЕСНО

Що відомо про рух ЧЕСНО

Організація, за її ж словами, позиціонує себе борцем за якісну політичну культуру, допомає розібратися у хаосі української політики та називає речі своїми іменами. Рух формує інститут репутації через інформування проактивних громадян для якісної зміни політичної культури та має сміливість давати об’єктивну оцінку діям політиків та політичним процесам.

. Окрім Сергія Бубки у списку зрадників є й інші спортсмени. Найбільше серед них виділяються Анатолій Тимощук та Василь Ломаченко.