Сначала стало известно, что компания олимпийского чемпиона Сергея Бубки и его брата Василия получает подряды у россиян на временно оккупированных территориях и продает им горючее. Через полтора месяца новое расследование продемонстрировало, что Бубка не прекратил свою деятельность на оккупированных территориях.

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Бубка попал в позорный список

Если после первого раскрытия фактов сообщалось, что бывший президент Национального олимпийского комитета Украины собирался подавать иск в суд, чтобы защищать свою честь, то сейчас уже не возникает сомнений, что нечего защищать, ведь выбор сделан и он не на стороне правды и добра.

Бюро экономической безопасности и Служба безопасности Украины уже отреагировали на большую работу BIHUS Info и начали досудебное расследование по связям компании Сергея Бубки с Россией. Легенда же спорта молчит и дальше зарабатывает деньги на крови украинцев. За это он уже потерял место в мировой организации легкой атлетики, где работал 22 года.

Теперь стало известно, что бывший глава НОК и его брат попали в позорный список. Движение ЧЕСТНО таким образом отреагировало на факты сотрудничества с оккупантами и внесло их в Реестр предателей.

Отметим, что у Сергея Бубки есть звание Героя Украины. Движение ЧЕСТНО сообщило, что в таком статусе он не один, кто попал к ним на карандаш. Также там нашлось место Вячеславу Богуслаеву, Юрию Бойку, Николаю Багрову, Михаилу Жару и Борису Дейчу.



Герои Украины, которые оказались предателями / движение ЧЕСТНО

Справка. Кроме Сергея Бубки, в списке предателей есть и другие спортсмены. Больше всего среди них выделяются Анатолий Тимощук и Василий Ломаченко.

Что известно о движении ЧЕСТНО

Организация, по ее словам, позиционирует себя борцом за качественную политическую культуру, помогает разобраться в хаосе украинской политики и называет вещи своими именами. Движение формирует институт репутации через информирование проактивных гражданах для качественного изменения политической культуры и имеет смелость давать объективную оценку действиям политиков и политическим процессам.