Сначала стало известно, что компания олимпийского чемпиона Сергея Бубки и его брата Василия получает подряды у россиян на временно оккупированных территориях и продает им горючее. Через полтора месяца новое расследование продемонстрировало, что Бубка не прекратил свою деятельность на оккупированных территориях.
Читайте также НОК Украины не увольняет сотрудничающего с оккупантами Бубку: названа причина пассивной реакции
Бубка попал в позорный список
Если после первого раскрытия фактов сообщалось, что бывший президент Национального олимпийского комитета Украины собирался подавать иск в суд, чтобы защищать свою честь, то сейчас уже не возникает сомнений, что нечего защищать, ведь выбор сделан и он не на стороне правды и добра.
Бюро экономической безопасности и Служба безопасности Украины уже отреагировали на большую работу BIHUS Info и начали досудебное расследование по связям компании Сергея Бубки с Россией. Легенда же спорта молчит и дальше зарабатывает деньги на крови украинцев. За это он уже потерял место в мировой организации легкой атлетики, где работал 22 года.
Теперь стало известно, что бывший глава НОК и его брат попали в позорный список. Движение ЧЕСТНО таким образом отреагировало на факты сотрудничества с оккупантами и внесло их в Реестр предателей.
Отметим, что у Сергея Бубки есть звание Героя Украины. Движение ЧЕСТНО сообщило, что в таком статусе он не один, кто попал к ним на карандаш. Также там нашлось место Вячеславу Богуслаеву, Юрию Бойку, Николаю Багрову, Михаилу Жару и Борису Дейчу.
Герои Украины, которые оказались предателями / движение ЧЕСТНО