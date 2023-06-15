Наполі оголосив ім'я нового тренера: він творив сенсацію у Франції та провалився із Роналду
Джерело:твітер Наполі
Неаполітанці знайшли заміну для Лучано Спаллетті. Новим коучем чемпіонів Італії стане французький спеціаліст Руді Гарсія.
Минулого сезону Наполі завоював перше за 33 роки чемпіонство в Італії. Команда під керівництвом Лучано Спаллетті обігнала найближчого переслідувача аж на 16 очок.
До теми Один з претендентів на експорт: іноземець похвалив лідера Шахтаря та посватав у закордонний клуб
Втім після сезону коуч неаполітанців вирішив піти з клубу та взяти паузу у тренерській кар'єрі. Тим часом, "партенопеї" обрали нового наставника.
Ним став французький спеціаліст Руді Гарсія. Строк дії контракту із 59-річним тренером невідомий. Руді вже працював в Італії, він очолював Рому з 2013 по 2016 роки.
Руді Гарсія став тренером Наполі / twitter.com/sscnapoli
Досягнення Руді Гарсії
За його керівництва "вовки" двічі брали срібло Серії А. Цікаво, що у 2016-му йому на зміну в Рому прийшов саме Лучано Спаллетті. Правда, головні досягнення Гарсії пов'язані з його Батьківщиною.
У Франції Руді попрацював із Сент-Етьєнном, Діжоном, Ле Маном, Ліллем, Марселем та Ліоном. У 2011-му тренер привів Лілль до сенсаційного чемпіонства та Кубка країни.
Читайте також Хто зіграє в Лізі чемпіонів 2023/2024 та які шанси в українського клубу пробитися напряму
Із Марселем Гарсія доходив до фіналу Ліги Європи, а із Ліоном – до півфіналу Ліги чемпіонів. Останній сезон коуч працював у Аль-Насрі в Саудівській Аравії, де тренував самого Кріштіану Роналду. Втім там коуча звільнили ще у квітні.