Украинский полузащитник Иван Петряк провел великолепный матч в чемпионате Венгрии. Украинец был одним из лучших на поле, оформив гол+пас за "Фехервар".

В 7-м туре чемпионата Венгрии "Фехервар" Петряка сыграл на выезде против "Гонведа". Команды разошлись боевой ничьей 2:2, пишет 24 канал.

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Яркая игра украинца

Первая часть игры была на равных скоростях, но неожиданно в добавленное арбитром к первому тайму время забили хозяева. Результативный удар в исполнении Норберта Балога.

Сразу после перерыва в игру максимально включился украинец Иван Петряка и перевернул все с ног на голову. Сначала он отдал пас на своего партнера по команде Лоика Него, которому оставалось лишь легко переиграть голкипера с в его штрафной площадке – 1:0.

Уже через три минуты инициативу на себя снова взял игрок сборной Украины. Иван без раздумий решил пробить с дальней дистанции. Удар выдался мощным и точным – мяч полетел прямо под дальнюю стойку, 1:2.

Но в середине второй 45-минутки хозяевам удалось сравнять счет благодаря точному удару Траоре. Результативная ничья – 2:2.

После ничьей "Фехервар" расположился на второй строчке, уступая "Ференцварошу" на одно очков, у команды Реброва еще есть игра в запасе. Гонвед-10-й, в их активе 7 набранных пунктов.

Результативные действия Петряка в матче смотрите видео