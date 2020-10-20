Неймовірний гол забив захисник у другій за силою лізі Норвегії. Гравець захисної лінії Хасан Кюрючай, який виступає за "Стреммен" поставив крапку у розгромі суперника.

У 21-му раунді другої за силою лізі Норвегії "Ейгарден" приймав на власному полі "Стреммен", де гості розгромно перемогли суперника 1:4. Останній гол у зустрічі став справжньою "вишенькою на торті", пише 24 канал.

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Неймовірний штрафний

Футболісти "Стреммена" заробили штрафний у центрі поля, який не повинен був створити серйозну загрозу воротам суперника, але сталось зовсім інакше.

Захисник гостей Хасан Кюрючай підійшов до м'яча та без роздумів набрав великий розгін та потужно пробив прямо у ворота. Схоже, голкіпер "Ейгардена" не був готовий до такого рішення гравця суперника.

Захисник снайперським ударом відправив м'яч з 40 метрів прямо у дев'ятку воріт господарів – 1:0. Такому удару позаздрить багато зірок футбольних грандів.

Така перемога не надто допомогла переможцю вибратись з підвалин турнірної таблиці. "Стреммен" перебуває на 12-му місці, у їх активі 22 очки. Їх суперник у матчі розташовується одразу у них за "спиною" – 13 сходинка та 17 пунктів.

Неймовірний гол Кюрачая дивіться відео