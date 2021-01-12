Футболисты Атлетико стали настоящими звездами соцсетей. Несколько игроков приехали на тренировку на стареньком Fiat Panda, такие машины выпускали в 80-90 годах 20-го века.

Из-за сильных снегопадов футболисты Атлетико вынуждены добираться на тренировочную базу небольшими группами. Своих партнеров по команде решил подвести Янник Феррейра Карраско, но для такой поездки выбрал старенький Fiat Panda, пишет 24 канал.

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Футболисты с ретро вкусом

По дороге на тренировку Маркос Льоренте увидел одноклубников на автомобиле и запечатлел это на видео, а затем выложил в Инстаграм. Ролик быстро стал вирусным и разлетелся по сетями. Такое не каждый день увидишь, как высокооплачиваемые футболисты добираются на таких автомобилях.

Bah mira, no sé explicaros el proceso lógico que me lleva a pensarlo pero viendo este vídeo estoy seguro de que la liga es nuestra pic.twitter.com/45LAgsigf6 — Juanjo (@juanjorpas) January 11, 2021

Компанию Карраско составили Эрмосо, Врсалько и Лемар. Сам полузащитник одолжил автомобиль у соседа из-за проблем с собственным транспортом. Такие автомобили выпускали еще в 80-90-х годах прошлого 20-го века.

После того, как футболисты прибыли на базу большинство игроков команды вели себя как дети, они хотели сделать памятное фото в автомобиле и просто посидеть за рулем.

Свой матч Атлетико сыграет уже во вторник, 12 января, против Севильи в рамках перенесенного 1-го тура Ла Лиги. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30.