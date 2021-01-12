Реал продолжает подготовку в полуфинал Суперкубка Испании против Атлетика. Капитан "сливочных" Серхио Рамос отметился красивым голом во владениях Андрея Лунина.

Футболисты готовятся к матчу в Малаге. Серхио Рамос, у которого истекает контракт с Реалом, отметился очередным шедевром. На этот раз его "жертвой" стал украинский голкипер Андрей Лунин. Видео результативного удара защитника выложила Marca на своей странице в твиттере.

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Удивительный гол капитана

Тренировка "Королевского клуба" была за закрытыми дверями, но самые ярые болельщики, которые разместились за пределами стадиона, таки увидели любимых игроков.

Футболисты Реала взялись проверять голкиперов на прочность. До отметки из-за пределов штрафной подошел лидер команды на поле Рамос и безупречно выполнил выстрел. Как ни старался Лунин, но такие мячи не берутся.

Игроки встретили такой выстрел капитана овациями, которые еще в течение нескольких секунд не утихали. А Серхио шутливо призвал публику к еще более громким аплодисментам.

¡¡Pon el sonido fuerte, que se oiga!!@SergioRamos: "¡Qué alegría tener público! Os echamos de menos" pic.twitter.com/TLiEPVp7sx — MARCA (@marca) January 12, 2021

Добавим, что Рамос является одним из самых результативных защитников мира. Только за клуб из Мадрида защитник забил 100 голов в 667 матчах. Он хорошо известен, как спаситель команды, часто забивает головой, потому Серхио частый гость в штрафной соперника на угловых или штрафных ударах. Здесь к нему приковано особое внимание.