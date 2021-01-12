Футболісти Атлетіко стали справжніми зірками соцмереж. Декілька гравців приїхали на тренування на старенькому Fiat Panda, такі автівки випускали у 80-90 роках 20-го століття.

Через сильні снігопади футболісти Атлетіко змушені добиратись на тренувальну базу невеличкими групами. Своїх партнерів по команді вирішив підвести Яннік Феррейра Карраско, але для такої поїздки обрав старенький Fiat Panda, пише 24 канал.

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Футболісти з ретро смаком

По дорозі на тренування Маркос Льоренте побачив одноклубників на автівці та зазняв це на відео, а згодом виклав у інстаграм. Ролик швидко став вірусним та розлетівся соцмережами. Таке не щодня побачиш, як високооплачувані футболісти добираються на таких авто.

Bah mira, no sé explicaros el proceso lógico que me lleva a pensarlo pero viendo este vídeo estoy seguro de que la liga es nuestra pic.twitter.com/45LAgsigf6 — Juanjo (@juanjorpas) January 11, 2021

Компанію Карраско склали Ермосо, Врсалько та Лемар. Сам півзахисник позичив автомобіль у сусіда через проблеми з власним транспортом. Такі авто випускали ще у 80-90-х роках минулого 20-го століття.

Після того, як футболісти прибули на базу більшість гравців команди поводились наче діти, вони хотіли зробити пам'ятне фото в автомобілі та просто посидіти за кермом.

Свій матч Атлетіко зіграє вже у вівторок, 12 січня, проти Севільї у рамках перенесеного 1-го туру Ла Ліги. Стартовий свисток судді пролунає о 22:30.