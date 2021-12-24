Звездопад медалей паралимпийцев, историческое Евро: главные победы украинского спорта 2021 года

Уходящий год принес украинским любителям спорта немало положительных эмоций. Главными событиями года стали Олимпийские, Паралимпийские игры в Токио и футбольное Евро, где нашей стране удалось достойно выступить. Спорт24 рассказывает о главных победах украинского спорта в 2021 году.

Недаром по результатам опроса социологической группы "Рейтинг", украинцы считают, что украинские спортсмены принесли больше всего поводов для гордости за страну в 2021 году. Так, среди побед названо успех украинских паралимпийцев и олимпийцев в Токио, выход сборной Андрея Шевченко в 1/4 финала Евро-2020 и победу Александра Усика.

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Главная гордость года – украинские паралимпийцы



Украинские паралимпийцы / Фото 24 канала

Паралимпийские игры в Токио, которые были перенесены с 2020 на 2021 год, стали историческими для сборной Украины. Команда была представлена 142 спортсменами и приняла участие в 15 видах спорта. На XVI летних Паралимпийских играх украинские спортсмены завоевали 98 наград, из которых:

24 золотых;

47 серебряных;

27 бронзовых медалей.

По результатам национальная сборная Украины заняла шестое общекомандное место и пятое – по количеству в целом полученных наград. Также по количеству серебряных медалей Украина заняла второе место после команды из Китая (серебряных наград в Китае 60, а в Украине – 47).

В течение Игр в Токио украинцы установили 26 рекордов в четырех видах спорта:

плавание – 15 рекордов;

легкая атлетика – девять рекордов;

пулевая стрельба – один рекорд;

гребля академическая – один рекорд.



Лучший паралимпиец в Токио – Максим Крипак / Фото Getty Images

Список всех украинских медалистов Паралимпиады-2020

"Золото": Елизавета Мерешко (плавание, две золотые награды), Марьяна Шевчук (пауэрлифтинг), Анна Стеценко (плавание), Евгений Богодайко (плавание), Максим Крипак (плавание, пять золотых наград), Михаил Сербин (плавание), Денис Дубров (плавание), Оксана Зубковская (прыжки в длину), Роман Полянский (академическая гребля), Марина Литовченко (настольный теннис), Андрей Трусов (плавание, две золотые медали), Максим Коваль (толкание ядра), Анастасия Москаленко (толкание ядра), Владислав Загребельный (прыжки в длину), Мария Помазан (толкание ядра), Сергей Емельянов (каноэ), Денис Остапченко (плавание), Зоя Овсий (метание булавы).

Елизавета Мерешко (плавание, две золотые награды), Марьяна Шевчук (пауэрлифтинг), Анна Стеценко (плавание), Евгений Богодайко (плавание), Максим Крипак (плавание, пять золотых наград), Михаил Сербин (плавание), Денис Дубров (плавание), Оксана Зубковская (прыжки в длину), Роман Полянский (академическая гребля), Марина Литовченко (настольный теннис), Андрей Трусов (плавание, две золотые медали), Максим Коваль (толкание ядра), Анастасия Москаленко (толкание ядра), Владислав Загребельный (прыжки в длину), Мария Помазан (толкание ядра), Сергей Емельянов (каноэ), Денис Остапченко (плавание), Зоя Овсий (метание булавы). "Серебро": Антон Коль (плавание, две серебряные награды), Артем Манько (фехтование), Елена Федота (фехтование), Максим Крипак (плавание), Алексей Вирченко (плавание), Елизавета Мерешко (плавание, две серебряные награды), Владислав Билый (метание копья), Сергей Клипперт (плавание), Екатерина Денисенко (плавание), Андрей Трусов (плавание, три серебряные награды), Кирилл Гаращенко (плавание), сборная Украины (фехтование, шпага), Анастасия Москаленко (метание булавы), Роман Данилюк (толкание ядра), Ирина Гусева (дзюдо), Виктор Смирнов (плавание), Наталья Морквич (фехтование), Денис Остапченко (плавание), Наталья Олейник (пауэрлифтинг), Илья Яременко (плавание), Анастасия Мисник (толкание ядра), Виктор Дидух (настольный теннис), Андрей Дорошенко (стрельба из пневматического ружья), Игорь Цветов (бег на 100 м и бег на 200 м), Михаил Сербин (плавание), Яна Лебедева (метание диска), Оксана Ботурчук (бег на 400 м, бег на 100 м, бег на 200 м), Егор Дементьев (велоспорт), Максим Веракса (плавание), Александр Яровой (толкание ядра), Юлия Шуляр (бег на 400 м), Наталья Кобзарь (бег на 400 м), Василий Ковальчук (пулевая стрельба), Алексей Федина (плавание), Виктор Дидух / Максим Николенко (настольный теннис, команда), Николай Синюк (гребля), Егор Дементьев (велоспорт), Николай Жабняк (метание диска), Людмила Данилина (бег 1500 метров), Марина Мажула (гребля).

Антон Коль (плавание, две серебряные награды), Артем Манько (фехтование), Елена Федота (фехтование), Максим Крипак (плавание), Алексей Вирченко (плавание), Елизавета Мерешко (плавание, две серебряные награды), Владислав Билый (метание копья), Сергей Клипперт (плавание), Екатерина Денисенко (плавание), Андрей Трусов (плавание, три серебряные награды), Кирилл Гаращенко (плавание), сборная Украины (фехтование, шпага), Анастасия Москаленко (метание булавы), Роман Данилюк (толкание ядра), Ирина Гусева (дзюдо), Виктор Смирнов (плавание), Наталья Морквич (фехтование), Денис Остапченко (плавание), Наталья Олейник (пауэрлифтинг), Илья Яременко (плавание), Анастасия Мисник (толкание ядра), Виктор Дидух (настольный теннис), Андрей Дорошенко (стрельба из пневматического ружья), Игорь Цветов (бег на 100 м и бег на 200 м), Михаил Сербин (плавание), Яна Лебедева (метание диска), Оксана Ботурчук (бег на 400 м, бег на 100 м, бег на 200 м), Егор Дементьев (велоспорт), Максим Веракса (плавание), Александр Яровой (толкание ядра), Юлия Шуляр (бег на 400 м), Наталья Кобзарь (бег на 400 м), Василий Ковальчук (пулевая стрельба), Алексей Федина (плавание), Виктор Дидух / Максим Николенко (настольный теннис, команда), Николай Синюк (гребля), Егор Дементьев (велоспорт), Николай Жабняк (метание диска), Людмила Данилина (бег 1500 метров), Марина Мажула (гребля). "Бронза": Евгения Бреус (фехтование), Анна Гонтарь (плавание), Юлия Павленко (прыжки в длину), Егор Дементьев (велоспорт), Юлия Иваницкая (дзюдо), Наталья Николайчик (дзюдо), Иван Май (настольный теннис), Максим Николенко (настольный теннис), Руфат Магомедов (дзюдо), Александр Назаренко (дзюдо), Максим Веракса (плавание), Ирина Щетник (стрельба из пневматического ружья), сборная Украины (плавание, эстафета 4*100 м вольным стилем), Роман Павлюк (прыжки в длину), Зоя Овсий (метание диска), Василий Крайник (плавание), Евгений Богодайко (плавание), Елизавета Мерешко (плавание), сборная Украины (плавание, микст-эстафета 4х100 м вольным стилем), Ирина Щетник (пулевая стрельба), Иван Имей и Лев Кац (настольный теннис, парный турнир), Яна Бережная (плавание), Ярина Матло (плавание), Алексей Денисюк (пулевая стрельба), Денис Остапченко (плавание), Денис Дубров (плавание), Василий Ковальчук (пулевая стрельба).

Главный прорыв года – Украина на Евро-2020



Сборная Украины по футболу / Фото Getty Images

На перенесенном Евро-2020 национальная сборная Украины под руководством Андрея Шевченко завершила свои выступления на стадии 1/4 финала, проиграв сборной Англии со счетом 0:4. Украинцы в третий раз выступали на Евро и впервые сумели выйти из группы. Более того, нашей команде удалось пройти стадию 1/8 финала турнира.

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Путь Украины

На групповом этапе команда Андрея Шевченко уступила Нидерландам (2:3), обыграла Северную Македонию (2:1) и уступила Австрии (0:1).

Однако это не помешало "сине-желтым" с третьего места оформить исторический выход в плей-ооф континентального первенства. Звезды на небе сложились так, что украинцы в сводной таблице третьих мест оказались на четвертой позиции – последней, которая выводила в 1/8 финала За свое счастье подопечные Шевченко ухватились крепко и на пути к четвертьфиналу в драматичном матче победили шведов – 2:1. Решающий гол в экстра-тайме забил форвард Днепра-1 Артем Довбик.



Герой сборной Украины на Евро-2020 – Артем Довбик / Фото Getty Images

В четвертьфинале команда Андрея Шевченко без шансов уступила будущим финалистам турнира англичанам (0:4).

Главная победа года – олимпийское "золото" Жана Беленюка

Попадание в 1/4 финала Евро-2020 – результат хороший и исторический. Игра оставляет желать лучшего. Тем не менее, результат является самым главным и ценным. Будем надеяться, что он станет импульсом для позитивных футбольных изменений в стране, голы Ярмоленко, Яремчука, Довбика станут стимулом для занятия молодого поколения футболом, а УАФ предоставит эту возможность каждому украинскому ребенку.



Жан Беленюк / Фото Getty Images

Жан Беленюк стал единственным украинцем, который завоевал "золото" на Олимпиаде в Токио. Наш мастер греко-римской борьбы в финале среди спортсменов весом до 87 килограммов боролся со своим старым знакомым Виктором Лёринцем из Венгрии. Беленюк еще ни разу не проигрывал венгру в своей карьере.

Спортсмены начали поединок осторожно, однако во втором раунде украинский борец не оставил сопернику шансов. В итоге уверенная победа Жана Беленюка – 5:1. Гимн Украины прозвучал в Токио в честь чемпиона из Украины.

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После завоевания олимпийского "золота" Жан развернул сине-желтый флаг и на глазах у всей планеты энергично станцевал украинский гопак.

Видео гопака в исполнении Жана Беленюка: смотрите видео

В Токио честь Украины отправились защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). В столице Японии украинские спортсмены сумели выиграть 19 медалей – одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.

Большим ударом стало поражение нокаутом в финале Олимпиады боксера Александра Хижняка, не оправдали медальных ожиданий именитые Ольга Харлан, Марина Бех-Романчук и Игорь Радивилов.

Вместе с тем, в Японии хватало и положительных эмоций – Элина Свитолина в невероятно драматичном стиле принесла Украине первую в истории медаль в теннисе, неоднократно поднимались на подиум Михаил Романчук, Людмила Лузан, Марта Федина и Савчук, а юные звезды Дарья Белодед и Ярослава Магучих на дебютной Олимпиаде взяли по "бронзе".

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Список украинских медалистов Олимпиады-2020

"Золото": Жан Беленюк (греко-римская борьба).

Жан Беленюк (греко-римская борьба). "Серебро": Михаил Романчук (плавание), Парвиз Насибов (греко-римская борьба), Анжелика Терлюга (каратэ), Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (гребля), Александр Хижняк (бокс), Елена Старикова (велотрек).

Михаил Романчук (плавание), Парвиз Насибов (греко-римская борьба), Анжелика Терлюга (каратэ), Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (гребля), Александр Хижняк (бокс), Елена Старикова (велотрек). "Бронза": Дарья Белодед (дзюдо), Игорь Рейзлин (фехтование), Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба), Михаил Романчук (плавание), Элина Свитолина (теннис), Алла Черкасова (вольная борьба), Анастасия Савчук и Марта Федина (артистическое плавание), Ирина Коляденко (вольная борьба), Людмила Лузан (гребля), Станислав Горуна (каратэ), Влада и Марина Алексеевы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно (артистическое плавание), Ярослава Магучих (прыжки в высоту).

Главная сенсация года – победа Александра Усика над Энтони Джошуа

В итоговом медальном зачете Игр в Токио наша сборная заняла 44 место. Это худший результат за времена независимости Украины. А вот по количеству выигранных наград Украина финишировала в топ-20, заняв 16 место с Южной Кореей и Испанией.



Александр Усик / Фото Getty Images

Главным событием 2021 года для украинского бокса стал бой Александра Усика и Энтони Джошуа за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе. Проведя до этого в супертяжелом весе всего два боя, украинец считался явным аутсайдером в поединке с опытным британцем.

К тому же Джошуа уже имел опыт боев именно с украинскими боксерами, и в свое время победил самого Владимира Кличко. И специалисты, все как один, прогнозировали Усику первое поражение в его профессиональной карьере, пусть и в напряженном равном бою. Впрочем, то, что произошло в ринге футбольного стадиона команды "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне 25 сентября 2021 года, казалось, перевернуло мир с ног на голову.

Украинец, который сначала был немного смущен, к середине боя заметно прибавил уверенности, а в конце уже имел заметное преимущество над титулованным британским соперником. В дополнение, у Усика было несколько шансов завершить бой досрочно, отправив соперника в нокаут, но и просто победа единогласным решением судей стала сенсацией в мировом боксе (117-112, 116-112, 115-113).

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Итоговый счет на судейских записках вызвал споры среди экспертов и фанатов, поскольку на самом деле преимущество украинца в ринге было еще более ощутимым.

Что ждет Усика дальше

Теперь Александра лишь один пояс отделяет от звания абсолютного чемпиона хэвивейта – титулом WBC владеет британец Тайсон Фьюри. Усик уже заявил, что его целью является объединить все пояса.

Не исключено, что Усик и Фьюри встретятся на ринге уже в 2022 году – этот бой гарантированно станет одним из крупнейших событий года во всем спорте.

2021 год действительно стал успешным для украинского спорта. Медалисты Паралимпиады и Олимпиады, исторический прорыв на Евро-2020, громкая победа Усика – это лишь маленькая часть достижений украинцев, которые отдают жизнь спорту ради прославления сине-желтого флага. Желаем нашим спортсменам крепкого здоровья и еще более громких побед на мировой арене в новом году!