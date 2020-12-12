Звездный украинский футболист Зозуля заболел COVID-19
Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля заразился коронавирусом.
Форвард сдал положительный тест и находится дома на самоизоляции. Официальный сайт Альбасете сообщил, что Зозуля чувствует себя хорошо.
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Симптомы у Зозули появились 11 декабря. После этого Альбасете исключил игрока из заявки на матч Сегунды против Кастельона.
Неудачный сезон для Зозули
- В текущем сезоне он показывает не лучшие результаты: 1 гол и 1 ассист в 17 поединках второго по силе дивизиона Испании.
- У клуба дела обстоят также не лучшим образом. Команда идет на последнем месте, набрав всего 11 баллов в 13 матчах. От спасительного места их отделяет 4 очка.
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