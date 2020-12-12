Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля заразился коронавирусом.

Форвард сдал положительный тест и находится дома на самоизоляции. Официальный сайт Альбасете сообщил, что Зозуля чувствует себя хорошо.

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Симптомы у Зозули появились 11 декабря. После этого Альбасете исключил игрока из заявки на матч Сегунды против Кастельона.

Неудачный сезон для Зозули