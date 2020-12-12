Український нападник Альбасете Роман Зозуля заразився коронавірусом.

Форвард здав позитивний тест та перебуває вдома на самоізоляції. Офіційний сайт Альбасете повідомив, що Зозуля відчуває себе добре.

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Симптоми у Зозулі з'явилися 11 грудня. Після цього Альбасете виключив гравця із заявки на матч Сегунди проти Кастельона.

Невдалий сезон для Зозулі