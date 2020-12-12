Зірковий український футболіст Зозуля захворів на COVID-19
Український нападник Альбасете Роман Зозуля заразився коронавірусом.
Форвард здав позитивний тест та перебуває вдома на самоізоляції. Офіційний сайт Альбасете повідомив, що Зозуля відчуває себе добре.
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Симптоми у Зозулі з'явилися 11 грудня. Після цього Альбасете виключив гравця із заявки на матч Сегунди проти Кастельона.
Невдалий сезон для Зозулі
- У поточному сезоні він показує не найкращі результати: 1 гол і 1 асист в 17 поєдинках другого за силою дивізіону Іспанії.
- У клубу справи йдуть також не найкращим чином. Команда йде на останньому місці, набравши всього 11 балів у 13 матчах. Від рятівного місця їх відділяє 4 очки.
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