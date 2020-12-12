Непробиваемая скала: как Лунин не оставил никаких шансов игрокам Реала – видео
Украинский вратарь Реала Андрей Лунин продолжает поражать на тренировках мадридцев. Ни один из игроков "сливочных" так и не смог отличиться в воротах 21-летнего голкипера после ударов из пределов штрафной.
Мадридский клуб активно готовился к матчу Ла Лиги против Атлетико в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Украинский голкипер Андрей Лунин в очередной раз выложил на своей странице в инстаграме видео с тренировочного процесса команды, пишет 24 канал.
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Эффектная игра Лунина
На видео видно, как вратарь в эффектных прыжках отражает удары партнеров по команде. Даже классные удары Рамоса и Бензема с линии штрафной не смогли прошить вратаря сборной Украины.
"Мы снова играем. Будем бороться за три действительно важных зачетных балла", – подписал видео Лунин.
Лунин попал в заявку Реала на эту встречу. Украинец еще не провел ни одного официального поединка за "Королевский клуб". Неизменное место во владениях "сливочных" занимает бельгиец Тибо Куртуа.
- В 2018 году Лунин неожиданно для всех подписал контракт с Реалом. Но не сумел закрепиться в рамке ворот, поэтому украинца ждал ряд аренд. Сперва в Леганесе, потом переехал в Вальядолид. Последним клубом, арендовавшим голкипера, был Овьедо. Именно там вратарь продемонстрировал все, на что способен. Соей игрой заслужил возвращение в Реал.
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