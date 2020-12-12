Украинский вратарь Реала Андрей Лунин продолжает поражать на тренировках мадридцев. Ни один из игроков "сливочных" так и не смог отличиться в воротах 21-летнего голкипера после ударов из пределов штрафной.

Мадридский клуб активно готовился к матчу Ла Лиги против Атлетико в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Украинский голкипер Андрей Лунин в очередной раз выложил на своей странице в инстаграме видео с тренировочного процесса команды, пишет 24 канал.

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Эффектная игра Лунина

На видео видно, как вратарь в эффектных прыжках отражает удары партнеров по команде. Даже классные удары Рамоса и Бензема с линии штрафной не смогли прошить вратаря сборной Украины.

"Мы снова играем. Будем бороться за три действительно важных зачетных балла", – подписал видео Лунин.

Матч Реал – Атлетико состоится уже в субботу, 12 декабря. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

Лунин попал в заявку Реала на эту встречу. Украинец еще не провел ни одного официального поединка за "Королевский клуб". Неизменное место во владениях "сливочных" занимает бельгиец Тибо Куртуа.