Звездный швед Ибрагимович в одних трусах искупался в снегу: смешное новогоднее видео
Форвард Милана Златан Ибрагимович необычным образом решил принести немного новогоднего настроения для своих поклонников. Швед почти голый прыгнул в снег.
Златан Ибрагимович восстанавливается от травмы, но не жалеет времени, чтобы порадовать своих болельщиков. Нападающий на своей странице в инстаграме выложил видео, на котором он только в одних трусах решил искупаться в снегу.
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Златан коротко прокомментировал ролик: "Сан-Ремо, вот и мы. Потому что Сан-Ремо – это Сан-Ремо...". Такое видео изрядно рассмешило фанатов Милана и не только. Как видим, форвард, несмотря на травму, находится в прекрасной физической форме.
Его возвращения на футбольное поле с нетерпением ждут поклонники "россонери". Швед до травмы бедра показывал феноменальную игру. И это в свои 39 лет. Игра на таком уровне не оставила никого равнодушным. По возвращению в расположение команды из Милана Златан переживает "вторую молодость". Именно благодаря такой результативности и игре Ибрагимович получил премию "Легенда года".
- Соглашение футболиста рассчитано до конца года, но в соглашении есть пункт с возможностью продления контракта еще на год.
- В течение 2010/12 годов Златан выступал за клуб из Милана. За этот период швед 42 раза огорчал вратарей соперников.
- В этом сезоне шведский нападающий провел в "черно-красной" футболке 10 поединков во всех турнирах, в которых 11 раз огорчал вратарей соперников и еще дважды ассистировал партнерам по команде.
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