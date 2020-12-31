Форвард Милана Златан Ибрагимович необычным образом решил принести немного новогоднего настроения для своих поклонников. Швед почти голый прыгнул в снег.

Златан Ибрагимович восстанавливается от травмы, но не жалеет времени, чтобы порадовать своих болельщиков. Нападающий на своей странице в инстаграме выложил видео, на котором он только в одних трусах решил искупаться в снегу.

Вот так "Вторая молодость" в Италии 39-летний Ибрагимович стал легендой года в Серии А

Забавный поступок Ибрагимовича

Златан коротко прокомментировал ролик: "Сан-Ремо, вот и мы. Потому что Сан-Ремо – это Сан-Ремо...". Такое видео изрядно рассмешило фанатов Милана и не только. Как видим, форвард, несмотря на травму, находится в прекрасной физической форме.

К слову. Сан-Ремо – прибрежный город на северо-западе Италии.

Его возвращения на футбольное поле с нетерпением ждут поклонники "россонери". Швед до травмы бедра показывал феноменальную игру. И это в свои 39 лет. Игра на таком уровне не оставила никого равнодушным. По возвращению в расположение команды из Милана Златан переживает "вторую молодость". Именно благодаря такой результативности и игре Ибрагимович получил премию "Легенда года".