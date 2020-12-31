Форвард Мілана Златан Ібрагімович незвичним чином вирішив принести трішки новорічного настрою для своїх прихильників. Швед майже голий стрибнув у сніг.

Златан Ібрагімович відновлюється від травми, але не втрачає час повеселити своїх вболівальників. Нападник на своїй сторінці у інстаграмі виклав відео, у якому він лише в одних трусах вирішив покупатись в холодному снігу.

Оце так "Друга молодість" в Італії: 39-річний Ібрагімович став легендою року в Серії А

Кумедний вчинок Ібрагімовича

Златан коротко прокоментував ролик: "Сан-Ремо, ось і ми. Тому що Сан-Ремо — це Сан-Ремо...". Таке відео неабияк розсмішило фанатів Мілана і не тільки. Як бачимо, форвард попри травму перебуває у чудовій фізичній формі.

До слова. Сан-Ремо ж прибережне місто на північному заході Італії.

Його повернення на футбольне поле з нетерпінням чекають прихильники "россонері". Швед до травми стегна показував феноменальну гру. І це у свої 39 років. гра на такому рівні не залишилась нікого байдужим. Після повернення у розташування команди з Мілана Златан переживає "другу молодість". Саме завдяки такій результативності та грі Ібрагімович отримав премію "Легенда року".