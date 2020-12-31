Зірковий швед Ібрагімович в одних трусах покупався в снігу: кумедне новорічне відео
Форвард Мілана Златан Ібрагімович незвичним чином вирішив принести трішки новорічного настрою для своїх прихильників. Швед майже голий стрибнув у сніг.
Златан Ібрагімович відновлюється від травми, але не втрачає час повеселити своїх вболівальників. Нападник на своїй сторінці у інстаграмі виклав відео, у якому він лише в одних трусах вирішив покупатись в холодному снігу.
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Кумедний вчинок Ібрагімовича
Златан коротко прокоментував ролик: "Сан-Ремо, ось і ми. Тому що Сан-Ремо — це Сан-Ремо...". Таке відео неабияк розсмішило фанатів Мілана і не тільки. Як бачимо, форвард попри травму перебуває у чудовій фізичній формі.
Його повернення на футбольне поле з нетерпінням чекають прихильники "россонері". Швед до травми стегна показував феноменальну гру. І це у свої 39 років. гра на такому рівні не залишилась нікого байдужим. Після повернення у розташування команди з Мілана Златан переживає "другу молодість". Саме завдяки такій результативності та грі Ібрагімович отримав премію "Легенда року".
- Угода футболіста розрахований до кінця року, але в угоді є пункт з можливістю продовження контракту ще на рік.
- Протягом 2010/12 років Златан виступав за клуб з Мілана. За цей період швед 42 рази засмучував голкіперів суперників.
- У цьому сезоні шведський нападник провів у "чорно-червоній" футболці 10 поєдинків у всіх турнірах, у яких 11 разів засмучував воротарів суперників та ще двічі асистував партнерам по команді.
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