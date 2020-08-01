Нападник італійської "Аталанти", за яку виступає українець Руслан Маліновський, Йосип Ілічич може пропустити решту матчів розіграшу Ліги чемпіонів.

За інформацією видання Sky Sport Italia, словенець переживає не найкращі часи через серйозні проблеми з психікою. З цієї причини, клуб відпустив гравця в рідну Словенію.

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Не виключено, що Ілічич не гратиме в чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ, а також не виступатиме в єврокубках цього сезону і далі, в разі, якщо бергамаскі пройдуть в наступну стадію.

Нагадаємо, що матч між "Аталантою" і ПСЖ запланований на 12 серпня.

Успішний сезон Йосипа Ілічича

Ілічич є найкращим бомбардиром клубу з Бергамо. Форвард забив 15 голів в 21 матчі Серії А, а у всіх змаганнях сезону в його активі 21 м'яч і 9 гольових передач.