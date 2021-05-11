Викинг, который не покорил Львов

Контракт Рагнара Сигурдссона с дебютантом УПЛ рассчитан до 30 июня 2021 года. Львовский Рух не будет продлевать соглашение с исландцем.

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Не впечатлил исландский викинг львовское руководство. В его соглашении была прописана пролонгация на один год, но этим пунктом клуб из Города Льва не воспользовался. Сигурдссон не показал ничего феноменального в защитной линии команды и сыграл за львовян лишь один матч, в котором не запомнился надежной игрой и результативными действиями. В той встрече Рух разгромно уступил Десне 0:4.

Летом львовский клуб может устроить кадровую чистку. Сразу у 8 игроков завершается сделки. Сейчас сложно сказать, кто из них продолжит выступать во Львове. Все будет зависеть от активности Руха на трансферном рынке.

Львовяне уже ушли в отпуск и вернутся к работе уже в середине июня. Тогда и станет понятно, кто остается.

У кого завершается контракт с Рухом

Александр Бандура

Максим Белый

Роман Гагун

Святослав Козловский

Юрий Копина

Ярослав Мартынюк

Ростислав Русин

Давид Зец (аренда)

Львовский Рух завершил свой дебютный сезон в УПЛ на 10 месте. За 26 туре львовяне смогли получить 28 очков.