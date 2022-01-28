Звездный нападающий Милана неожиданно посвятил видео Андрею Шевченко
Источник:инстаграм Оливье Жиру
Нападающий Милана Оливье Жиру публично рассказал, кто был его футбольным кумиром. Выбор француза согрел теплом сердца украинцев.
Жиру: Только верь в это
Опытный форвард опубликовал неожиданный пост о кумире на своей странице в инстаграме. Оливье Жиру признался, что его любимым игроком с детства был украинец Андрей Шевченко.
Кстати, Дженоа отказалась идти на уступки Шевченко: сборная Польши определилась с тренером
Француз несколько повторил футбольную историю Шевы и играет на острие атаки Милана, но с девяткой на спине. Жиру выложил видео с празднований голов Шевченко и добавил сюда их встречу после матча Дженоа – Милан. Когда экс-тренер сборной Украины был еще тогда у руля грифонов, а Оливье отыграл в футболке россонери.
В конце ролика были два фото Шевченко и Жиру в футболках итальянского клуба. Нападающий сборной Франции подписал видео и добавил слова в ролик.
Когда-то моим любимым игроком был нападающий Милана Андрей Шевченко. Жизнь дала мне возможность встретиться с ним несколько раз. И носить ту же футболку, что и он. Жизнь прекрасна, все может произойти: только верь в это,
– заявил футболист Милана.
Видео в честь Шевченко
Времена Шевченко и Жиру в Милане
- Андрей Шевченко дважды возвращался в Милан – в июле 1999-го и в августе 2008-го.
- Жиру же перешел в "россонери" в 2021 году, покинув лондонское Челси.
- В сезоне-2021/2022 Оливье отыграл за "россонери" 20 поединков, в которых забил 6 голов и сделал 2 ассиста.