Звездный легионер Шахтера не сыграет в стартовом матче Лиги чемпионов: странная причина

Уже в ближайшую среду Шахтер приедет в гости к Шерифу Юрия Вернидуба в Тирасполь, где проведет матч группового этапа Лиги чемпионов. Вингер "горняков" Манор Соломон будет вынужден пропустить эту встречу из-за религиозных убеждений.

Соломон не поможет своей команде в первом матче Лиги чемпионов. Причиной этого станет национальный праздник в Израиле.

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Я не сыграю в среду из-за нашего национального праздника Йом-Кипур. Надеюсь, мои партнеры справятся с Шерифом без меня. Что касается Интера и Реала, то буду не против, если мы сыграем с ними так же, как и в прошлом сезоне. Я неплохо действовал против этих команд. Реалу забил два гола. На этот раз хочу сыграть еще лучше. Профессиональный рост очень важен для любого футболиста. Мне кажется, с каждым сезоном я играю все лучше и лучше,

– сказал Соломон.

15-го и 16 сентября будет отмечаться– религиозный праздник, во время которого нужно придерживаться строгих правил, например, нельзя есть, пить и работать.

Матч против Шерифа состоится как раз 15 сентября. В прошлом году Соломон по этой же причине пропустил матч против Олимпика.

Результативность Соломона