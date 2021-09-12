Украинец появился на поле на 64-й минуте, а спустя буквально 5 минут расписался в воротах соперника, замкнув фланговый прострел.
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Видео гола Яремчука
В турнирной таблице Бенфика лидирует со 100 процентной результативностью. У "орлов" 15 очков в 5 матчах. Санта Клара идет тринадцатой (4 пункта).
Результативность Яремчука
- 25-летний форвард принял участие в 6 матчах в футболке Бенфики, дважды забил и дважды ассистировал партнерам.
- Кроме результативных действий в чемпионате, Яремчук также отдал результативную передачу в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против ПСВ.
- Пока Яремчук ни одного матча не играл полностью. А в игре против Санта-Клары провел на поле 26 минут.