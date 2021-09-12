Украинец появился на поле на 64-й минуте, а спустя буквально 5 минут расписался в воротах соперника, замкнув фланговый прострел.

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Видео гола Яремчука

В турнирной таблице Бенфика лидирует со 100 процентной результативностью. У "орлов" 15 очков в 5 матчах. Санта Клара идет тринадцатой (4 пункта).

Уже во вторник, 14 сентября, Бенфика в Киеве проведет матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского Динамо.

Результативность Яремчука