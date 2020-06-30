Вице-чемпион мира в составе "Динамо" Иосиф Пиварич отказывается покидать киевский клуб. Хорватский футболист хочет продлить контракт с "Динамо".

О том, что Пиварич желает остаться в киевском клубе, информирует телеграм "Шах и Шах".

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Пиварич связывает себя с "Динамо"

31-летний хорват, который довольствуется ролью запасного футболиста, уже сообщил своим близким, что хотел бы получить новый контракт с киевлянами.

Сообщается, что Иосиф хочет завершить карьеру в "Динамо".

Пиварич вроде комфортно чувствует себя в Украине и не желает переезжать. Из-за того, что в этом году дочь идет в первый класс, семья Иосифа надеется, что это произойдет именно в Киеве.

Ранее сообщалось, что "Динамо" не будет продлевать контракт с Пиваричем. Хорват якобы должен был вернуться в "Динамо" Загреб.

Карьера Пиварича в "Динамо"

Игрок выступает за "Динамо" с лета 2017 года. На его счету 5 результативных передач в 46 матчах.

Из-за травм в последних сезонах Пиварич выбыл из основной обоймы. В этом сезоне он провел 95 минут на поле в футболке "Динамо".

Действующее соглашение Пиварича с "Динамо" истекает 30 июня 2020 года.