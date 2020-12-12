Звездный легионер не поможет Динамо в матче с Колосом: причина
Хавбека Динамо Карлос де Пена и Миккель Дуэлунд не помогут команде в матче 13 тура УПЛ против Колоса.
Об этом сообщает телеграм-канал "Шах и Шах".
Уругваец улетел на родину по договоренности с Мирчей Луческу. Вскоре Карлос станет отцом.
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Что касается Дуэлунда, то из-за осложнений в связи с коронавирусом он недоступен до конца года. Он отправился в Данию на машине, которую купил специально для этой поездки.
- Де Пена в текущем сезоне провел 19 матчей, забил 5 голов и отдал 4 ассиста. На счету Дуэлунда всего 2 сыгранных матча.
- Поединок 13 тура УПЛ Динамо – Колос состоится в субботу, 12 декабря, и начнется в 17:00 по Киеву. Это будет последний матч для "бело-синих" в 2020 году. После этого в УПЛ начнется двухмесячная пауза.
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