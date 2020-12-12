Хавбека Динамо Карлос де Пена и Миккель Дуэлунд не помогут команде в матче 13 тура УПЛ против Колоса.

Об этом сообщает телеграм-канал "Шах и Шах".

Уругваец улетел на родину по договоренности с Мирчей Луческу. Вскоре Карлос станет отцом.

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Что касается Дуэлунда, то из-за осложнений в связи с коронавирусом он недоступен до конца года. Он отправился в Данию на машине, которую купил специально для этой поездки.