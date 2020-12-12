Зірковий легіонер не допоможе Динамо у матчі з Колосом: причина
Хавбеки Динамо Карлос Де Пена і Міккель Дуелунд не допоможуть команді у матчі 13 туру УПЛ проти Колоса.
Про це повідомляє телеграм-канал "Шах і Шах".
Уругваєць полетів на батьківщину за домовленістю з Мірчею Луческу. Незабаром Карлос стане батьком.
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Що стосується Дуелунда, то через ускладнення в зв'язку з коронавірусом він недоступний до кінця року. Він відправився в Данію на машині, яку купив спеціально для цієї поїздки.
- Де Пена в поточному сезоні провів 19 матчів, забив 5 голів і віддав 4 асисти. На рахунку Дуелунда всього 2 зіграних матча.
- Поєдинок 13 туру УПЛ Динамо – Колос відбудеться у суботу, 12 грудня, і розпочнеться о 17:00 за Києвом. Це буде останній матч для "біло-синіх" у 2020 році. Після цього в УПЛ розпочнеться двомісячна пауза.
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