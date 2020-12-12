Хавбеки Динамо Карлос Де Пена і Міккель Дуелунд не допоможуть команді у матчі 13 туру УПЛ проти Колоса.

Про це повідомляє телеграм-канал "Шах і Шах".

Уругваєць полетів на батьківщину за домовленістю з Мірчею Луческу. Незабаром Карлос стане батьком.

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Що стосується Дуелунда, то через ускладнення в зв'язку з коронавірусом він недоступний до кінця року. Він відправився в Данію на машині, яку купив спеціально для цієї поїздки.