Звездный Канело определился со следующим боем: названы соперник и дата
Чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) сразится с Авни Йылдырымом (21-2-0, 12 КО). Уже известны дата и место поединка.
Бой состоится 27 февраля в США. Официальным транслятором выступит DAZN.
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На кону боя будут стоять титулы чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и журнала The Ring, принадлежащих Альваресу.
Что известно про Альвареса и Йылдырыма
- 30-летний Альварес за свою карьеру провел 57 боев, в которых одержал 54 победы и потерпел одно поражение. Еще два боя завершились вничью.
- 29-летний Йылдырым выходил на профессиональный ринг 23 раза, получил 21 победу при двух поражениях.
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