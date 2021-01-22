Чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) сразится с Авни Йылдырымом (21-2-0, 12 КО). Уже известны дата и место поединка.

Бой состоится 27 февраля в США. Официальным транслятором выступит DAZN. К слову Почему Джо Джойс идеальный соперник для Усика THE P4P KING IS BACK NEXT MONTH. pic.twitter.com/c6xfTlydwQ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 21, 2021 На кону боя будут стоять титулы чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и журнала The Ring, принадлежащих Альваресу. Что известно про Альвареса и Йылдырыма 30-летний Альварес за свою карьеру провел 57 боев, в которых одержал 54 победы и потерпел одно поражение. Еще два боя завершились вничью.

29-летний Йылдырым выходил на профессиональный ринг 23 раза, получил 21 победу при двух поражениях.