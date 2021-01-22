Чемпіон WBC і WBA в суперсередній вазі Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) битиметься з Авні Йилдиримом (21-2-0, 12 КО). Вже відомо дату та місце поєдинку.

Бій відбудеться 27 лютого в США. Офіційним транслятором виступить DAZN. До слова Чому Джо Джойс ідеальний суперник для Усика THE P4P KING IS BACK NEXT MONTH. pic.twitter.com/c6xfTlydwQ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 21, 2021 На кону бою будуть стояти титули чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської ради (WBC) і журналу The Ring, які належать Альваресу. Що відомо про Альвареса та Йилдирима 30-річний Альварес за свою кар'єру провів 57 боїв, в яких здобув 54 перемоги і зазнав однієї поразки. Ще два бої завершилися внічию.

29-річний Йилдирим виходив на професійний ринг 23 рази, здобув 21 перемогу при двох поразках.