Зірковий Канело визначився з наступним боєм: названі суперник і дата
Чемпіон WBC і WBA в суперсередній вазі Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) битиметься з Авні Йилдиримом (21-2-0, 12 КО). Вже відомо дату та місце поєдинку.
Бій відбудеться 27 лютого в США. Офіційним транслятором виступить DAZN.
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На кону бою будуть стояти титули чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської ради (WBC) і журналу The Ring, які належать Альваресу.
Що відомо про Альвареса та Йилдирима
- 30-річний Альварес за свою кар'єру провів 57 боїв, в яких здобув 54 перемоги і зазнав однієї поразки. Ще два бої завершилися внічию.
- 29-річний Йилдирим виходив на професійний ринг 23 рази, здобув 21 перемогу при двох поразках.
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