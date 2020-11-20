Бывший полузащитник "Динамо", "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Денис Олейник тренируется с ковалевским "Колосом".

Об этом сообщает Sport.ua 33-летний футболист поддерживает форму в команде Руслана Костышина после завершения сезона в чемпионате Финляндии, где он выступает за СИК.

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Вероятно, переходить в "Колос" Олейник не будет, действующий контракт Дениса с финским клубом рассчитан до 31 декабря 2021 года.

К слову. В 2017 году Олейник уже тренировался с "Колоссом", но тогда команда выступала в Первой лиге Украины.

Прошлый сезон Олейника

В прошлом сезоне чемпионата Финляндии Денис Олейник сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 ассист. Последний матч украинец сыграл 4 ноября.