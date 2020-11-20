Колишній півзахисник "Динамо", "Металіста", "Дніпра" і збірної України Денис Олійник тренується з ковалівським "Колосом".

Про це повідомляє Sport.ua. 33-річний футболіст підтримує форму в команді Руслана Костишина після завершення сезону в чемпіонаті Фінляндії, де він виступає за СІК.

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Ймовірно, переходити в "Колос" Олійник не буде, діючий контракт Дениса з фінським клубом розрахований до 31 грудня 2021 року.

До слова. У 2017 році Олійник вже тренувався з "Колосом", але тоді команда виступала в Першій лізі України.

Минулий сезон Олійника

В минулому сезоні чемпіонату Фінляндії Денис Олійник зіграв 25 матчів у всіх турнірах, забив 2 м'ячі і зробив 1 асист. Останній матч українець зіграв 4 листопада.