Новоиспеченный наставник "Ювентуса" Андреа Пирло начал кадровую чистку в туринском клубе. Итальянский клуб покинет звездный нападающий Гонсало Игуаин.

Кадровая чистка в "Ювентусе"

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло сообщил, что Игуаин покинет клуб. Об этом пишет Football Italia.

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Игуана покидает "Ювентус", хотя его контракт рассчитан до 30-го июня 2021 года.

Я поговорил с Игуаином. Я в восторге от него. Он провел здесь важный период карьеры, он был отличным игроком. Но мы решили, что наши пути разойдутся. Цикл закончен. Мы поговорили как серьезные люди и приняли решение,

– отметил Пирло.

Хедира пока остается

Итальянские СМИ сообщали, что "Ювентус" также стремится расстаться с Сами Хедирой и Дугласом Костой. Относительно немецкого хавбека Пирло еще не принял решение.

Что касается Хедира, то он травмирован. Посмотрим, когда он восстановится,

– сказал Пирло.

После того, как Пирло возглавил "Ювентус", команду покинул француз Блез Матюиди. Также заранее было известно, что туринский клуб покинет Миралем Пьянич.