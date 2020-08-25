Звездный Игуаин официально покидает "Ювентус"
Новоиспеченный наставник "Ювентуса" Андреа Пирло начал кадровую чистку в туринском клубе. Итальянский клуб покинет звездный нападающий Гонсало Игуаин.
Кадровая чистка в "Ювентусе"
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло сообщил, что Игуаин покинет клуб. Об этом пишет Football Italia.
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Игуана покидает "Ювентус", хотя его контракт рассчитан до 30-го июня 2021 года.
Я поговорил с Игуаином. Я в восторге от него. Он провел здесь важный период карьеры, он был отличным игроком. Но мы решили, что наши пути разойдутся. Цикл закончен. Мы поговорили как серьезные люди и приняли решение,
– отметил Пирло.
Хедира пока остается
Итальянские СМИ сообщали, что "Ювентус" также стремится расстаться с Сами Хедирой и Дугласом Костой. Относительно немецкого хавбека Пирло еще не принял решение.
Что касается Хедира, то он травмирован. Посмотрим, когда он восстановится,
– сказал Пирло.
После того, как Пирло возглавил "Ювентус", команду покинул француз Блез Матюиди. Также заранее было известно, что туринский клуб покинет Миралем Пьянич.
Что происходит в "Ювентусе"?
После завершения сезона "Юве" решил уволить наставника Маурицио Сарре, который выиграл Серию А, но вылетел из Лиги чемпионов. Руководство решило, что Сарре провалил сезон. Неожиданно туринцев возглавил Пирло, для которого это первый тренерский опыт. Он известен по игре за "Интер", "Милан", "Ювентус".