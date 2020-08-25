Зірковий Ігуаїн офіційно покидає "Ювентус"
Новоспечений наставник "Ювентуса" Андреа Пірло розпочав кадрову чистку в туринському клубі. Італійський клуб покине зірковий нападник Гонсало Ігуаїн.
Кадрова чистка в "Ювентусі"
Головний тренер "Ювентуса" Андреа Пірло повідомив, що Ігуаїн покине клуб. Про це пише Football Italia.
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Ігуанї покидає "Ювентус", хоча його контракт розрахований до 30-го червня 2021 року.
Я поговорив з Ігуаїном. Я в захваті від нього. Він провів тут важливий період кар'єри, він був відмінним гравцем. Але ми вирішили, що наші шляхи розійдуться. Цикл закінчено. Ми поговорили як серйозні люди і прийняли рішення,
– зазначив Пірло.
Хедіра поки залишається
Італійські ЗМІ повідомляли, що "Ювентус" також прагне розстатися із Самі Хедірою і Дугласом Костою. Щодо німецького хавбека Пірло ще не прийняв рішення.
Що стосується Хедіри, то він травмований. Подивимося, коли він відновиться,
– сказав Пірло.
Після того, як Пірло очолив "Ювентус", команду покинув француз Блез Матюйді. Також заздалегідь було відомо, що туринський клуб покине Міралем П'яніч.