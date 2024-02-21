Он очень "взрывной", - звездный голкипер выделил главные преимущества Трубина

Экс-вратарь сборной Португалии и трехкратный победитель Лиги Европы в составе Порту и Севильи Бету поделился мыслями относительно игры голкипера Бенфики Анатолия Трубина. Он назвал его козыри.

Бету отметил, что украинец имеет своеобразные "взрывчатость", которая не свойственна его росту. Также он выделил его инстинкт.

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Легендарный голкипер об игре Трубина в Бенфике

Он очень "взрывной" для своего роста. Это ненормально для вратаря такого роста иметь такую "взрывчатость". Трубин очень реактивный и имеет очень сильный инстинкт. Если мяч летит в его сторону, то очень трудно, чтобы он превратился в гол, разве что это будет удар в боковую сетку, или попадет в стойку и зайдет внутрь ворот,

– заявил он.

Также экс-голкипер отметил, что Трубин до последнего отдается игре. Он делает все для того, чтобы спасти ворота.

"Во всем этом есть физическая часть, обучение, математика, но у него очень сильный инстинкт, он верит, что действительно спасет ворота. Я за свою карьеру отбил много пенальти, потому что я действительно верил, что смогу это сделать.

Есть вратари, для которых это не имеет значения, потому что, что бы ни случилось, их работа выполнена, и им почти нечего терять, но я всегда верил, и вы видите, что Трубин тоже очень верит", – отметил Бету.

Напоследок он выделил черту украинца, которая имеет большое значение:

"Знание того, что Трубин отбил три последних пенальти из четырех или пяти, имеет большее влияние на подсознание того, кто будет пробивать следующий пенальти. Когда они сталкиваются с Трубиным и идут за мячом, игроки начинают думать, что могут промахнуться. Повторяю: Трубин очень "жесткий", и это имеет большое значение".

Историческое достижение украинца