Титулованный биатлонист Расторгуевс отстранен от гонок
Титулованный латвийский биатлонист Андрейс Расторгуевс временно отстранен от участия в соревнованиях. Биатлонист нарушил антидопинговые правила.
Источник:IBU
Почему Расторгуевса отстранили?
Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) заявил, что Расторгуевс трижды за 12 месяцев нарушил пункт об обязательном уведомлении допинг-офицеров о своем местонахождении.
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В течение двух недель биатлонист может обжаловать это решение.
В сезоне-2020/2021 Расторгуевс выиграл золото чемпионата Европы в индивидуальной гонке. В общем зачете Кубка мира спортсмен занимал 24 место.
Что известно о Расторгуевсе
- По данным biathlon.com.ua, 32-летний биатлонист является трехкратным чемпионом Европы. Еще столько же раз он поднимался на подиум, дважды за "бронзой" и один раз с "серебром".
- На Кубках мира лучшими результатами биатлониста являются вторые места в масс-старте в Холменколлене в 2017 году и в спринте в Контиолахти в 2018-м.
- Еще четыре раза латвиец останавливался за шаг до подиума.
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