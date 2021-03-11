Титулованный латвийский биатлонист Андрейс Расторгуевс временно отстранен от участия в соревнованиях. Биатлонист нарушил антидопинговые правила.

Почему Расторгуевса отстранили?

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) заявил, что Расторгуевс трижды за 12 месяцев нарушил пункт об обязательном уведомлении допинг-офицеров о своем местонахождении.

Стоящее Секс-взятка: экс-президента IBU признали виновным в сокрытии допинг-проб биатлонистов из России

В течение двух недель биатлонист может обжаловать это решение.

В сезоне-2020/2021 Расторгуевс выиграл золото чемпионата Европы в индивидуальной гонке. В общем зачете Кубка мира спортсмен занимал 24 место.

Что известно о Расторгуевсе