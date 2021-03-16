Зірковий біатлоніст Пайффер оголосив про завершення кар'єри
Лідер збірної Німеччини з біатлону Арнд Пайффер оголосив про завершення кар'єри. 33-річний спортсмен оголосив, що йде з біатлону після 13 років виступів за збірну Німеччини.
Джерело:фейсбук Арнда Пайффера
У своєму фейсбуці Пайффер написав, що сезон-2020/2021 стане останнім для нього в біатлоні.
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Було приємно відчувати себе конкурентоспроможним
Пайффер заявив, що зараз ідеальний час, щоб піти з біатлону.
Сьогодні хочу оголосити про свій відхід з біатлону. Це непросте рішення для мене, але зараз ідеальний момент, щоб зупинитися. Нинішньої зими я ще радів хорошим гонкам і успіхам, і було приємно відчувати себе конкурентоспроможним,
– написав Арнд.
Пайффер додав, що для нього було честю виступати за збірну Німеччини. Біатлоніст подякував за підтримку.
"Останні 13 років для мене було честю бути членом збірної Німеччини, і переживати багато неймовірних моментів – від солодких успіхів до гірких поразок. Дякую всім, хто підтримував команду і мене", – написав Пайффер.
Досягнення Пайффера
- Німецький біатлоніст є 5-кратним чемпіоном світу з біатлону. Ще Пайффер 12 разів підіймався на подіум за 6 срібними нагородами і стількома ж бронзовими.
- Арнд – олімпійський чемпіон 2018 року у спринті. Також він срібний та бронзовий призер в естафетах на Олімпіадах 2014 та 2018 років відповідно.
- На етапах Кубку світу Пайффер сумарно здобув 11 особистих перемог. Загалом в активі Пайффера 52 комплекти нагород, які він здобув на етапах Кубка світу.
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