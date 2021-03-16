Лідер збірної Німеччини з біатлону Арнд Пайффер оголосив про завершення кар'єри. 33-річний спортсмен оголосив, що йде з біатлону після 13 років виступів за збірну Німеччини.

У своєму фейсбуці Пайффер написав, що сезон-2020/2021 стане останнім для нього в біатлоні.

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Було приємно відчувати себе конкурентоспроможним

Пайффер заявив, що зараз ідеальний час, щоб піти з біатлону.

Сьогодні хочу оголосити про свій відхід з біатлону. Це непросте рішення для мене, але зараз ідеальний момент, щоб зупинитися. Нинішньої зими я ще радів хорошим гонкам і успіхам, і було приємно відчувати себе конкурентоспроможним,

– написав Арнд.

Пайффер додав, що для нього було честю виступати за збірну Німеччини. Біатлоніст подякував за підтримку.

"Останні 13 років для мене було честю бути членом збірної Німеччини, і переживати багато неймовірних моментів – від солодких успіхів до гірких поразок. Дякую всім, хто підтримував команду і мене", – написав Пайффер.

Досягнення Пайффера