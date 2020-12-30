Нападающий Марио Балотелли дебютировал в Монце, выйдя на поле вместе с Кевином-Принсом Боатенгом в матче Серии B против Салернитаны.

Итальянскому форварду удалось забить уже на пятой минуты, причем сделать это первым же касанием, пишет 24 канал.

Смотрите также Чудеса Де Пены и выстрелы Шапаренко: лучшие голы Динамо в 2020 году – видео

Видео гола Балотелли

Также отметим, что Балотелли был заменен на 62-й минуте.

Что известно о Балотелли

Бывший нападающий Интера, Ливерпуля и Манчестер Сити в последний раз играл в Брешии в марте. Затем он разорвал свой контракт с командой, а теперь снова вернулся на поле.

30-летний Балотелли перешел в Монцу в качестве свободного агента в декабре. ФК Монца – проект Сильвио Берлускони. В Монцу он также уговорил перейти и Кевина-Принса Боатенга.