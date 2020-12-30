Звездный Балотелли первым же касанием забил дебютный гол за Монцу: видео
Нападающий Марио Балотелли дебютировал в Монце, выйдя на поле вместе с Кевином-Принсом Боатенгом в матче Серии B против Салернитаны.
Итальянскому форварду удалось забить уже на пятой минуты, причем сделать это первым же касанием, пишет 24 канал.
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Видео гола Балотелли
Также отметим, что Балотелли был заменен на 62-й минуте.
Что известно о Балотелли
Бывший нападающий Интера, Ливерпуля и Манчестер Сити в последний раз играл в Брешии в марте. Затем он разорвал свой контракт с командой, а теперь снова вернулся на поле.
30-летний Балотелли перешел в Монцу в качестве свободного агента в декабре. ФК Монца – проект Сильвио Берлускони. В Монцу он также уговорил перейти и Кевина-Принса Боатенга.
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