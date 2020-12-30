Киевское Динамо в 2020 году получило два трофея – Кубок и Суперкубок Украины. Также киевляне впервые с 2016 года вышли в групповой этап Лиги чемпионов.

Официальный ютуб-канал Динамо собрал подборку лучших голов киевских футболистов в 2020 году. В целом в подборку попали десять голов.

Кстати Виктор Цыганков – лучший игрок УПЛ в 2020 году

Авторы лучших голов Динамо

Больше всего красивых мячей забил уругвайский легионер Динамо Карлос де Пена. В подборку попали три точных выстрела Де Пены на сборах и гол в ворота Шахтера.

Также в списке оказался и футболист, которого уже нет в Динамо. Речь идет о Кадири, который отметился красивым голом на сборах.

В списке авторов лучших голов оказались украинцы Виктор Цыганков, Георгий Цитаишвили и Денис Попов.

Лучшие голы Динамо в 2020 году: видео

Первый официальный матч в 2021 году Динамо должно провести 13 февраля против донецкого Олимпика. 18 февраля Динамо ждет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского Брюгге.