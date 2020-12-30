Нападник Маріо Балотеллі дебютував у Монці, вийшовши на поле разом з Кевіном-Принсом Боатенгом в матчі Серії B проти Салернітани.

Італійському форварду вдалося забити вже на п'ятій хвилини, причому зробити це першим же дотиком, пише 24 канал.

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Відео голу Балотеллі

Також зазначимо, що Балотеллі був замінений на 62-й хвилині.

Що відомо про Балотеллі

Колишній нападник Інтера, Ліверпуля і Манчестер Сіті востаннє грав у Брешії в березні. Потім він розірвав свій контракт з командою і тепер знову повернувся на поле.

30-річний Балотеллі перейшов у Монцу в якості вільного агента в грудні. ФК Монца – проєкт Сільвіо Берлусконі. У Монцу він також умовив перейти і Кевіна-Прінса Боатенга.