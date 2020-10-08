Аргентинец уже провел свой дебютный поединок в МЛС еще 29 сентября, но его первый матч был неудачным. Тогда его клуб разгромно проиграл "Филадельфии Юнион" (3: 0). Уже в своем третьем матче за новую команду аргентинцу удалось отметиться дебютным голом, который стал победным для "Майами", пишет 24 канал.

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Безумный гол из штрафной

В 16-м туре команда Игуаина на выезде сыграла против "Ред Буллз". Клубу аргентинца, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, нужна была лишь победа. "Майами" находится внизу турнирной таблицы.

Почти до конца матча счет держался равным – 1:1. На 81-й минуте "Майами" получил прекрасную возможность выйти вперед в счете. Исполнять опасный штрафной удар подошел Игуаин, который мощно пробил в угол вратаря, и голкипер не сумел справиться с таким выстрелом – 1:2.

Этот гол стал первым для Игуаина в новом чемпионате и победным для его команды в этом матче.

OMG GONZALO HIGUAIN!



Pipita's first MLS GOAL comes off a rocket of a free kick! #RBNYvMIA pic.twitter.com/aPp2C3EZfn — Major League Soccer (@MLS) October 8, 2020

Что известно о Гонсало Игуаине