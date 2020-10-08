Звездный аргентинский нападающий Гонсало Игуаин отметился дебютным голом за "Интер Майами". Его результативный удар стал решающим и принес победу его команде.
- Футболист начал карьеру в аргентинском "Ривер Плейт", откуда в 2007 году перебрался в Европу.
- Первым клубом Гонсало был мадридский "Реал". Впоследствии аргентинец перешел в "Наполи". В 2016 году "Ювентус" со скандалом купил Игуаина за 90 миллионов евро.
- Футболист отправлялся в аренду в "Милан" и "Челси" и летом 2020 года перешел в "Майами".
- В 2015 году Игуаин пообещал, что завершит карьеру, если "Наполи" проиграет "Днепру" в полуфинале Лиги Европы. "Наполи" проиграл, но Гонсало не сдержал слова.