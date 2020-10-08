Аргентинець вже провів свій дебютний поєдинок у МЛС ще 29 вересня, але його перший матч був невдалим. Тоді його клуб розгромно програв "Філадельфії Юніон" (3:0). Вже у своєму третьому матчі за нову команду аргентинцю вдалось відзначитись дебютним голом, який став переможним для "Маямі", пише 24 канал.

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Шалений гол зі штрафного

У 16-му турі команда Ігуаїна на виїзді зіграла проти "Ред Буллз". Клубу аргентинця, співвласником якого є Девід Бекхем, потрібна була лише перемога. "Маямі" перебуває у підвалинах турнірної таблиці.

Майже до кінця матчу рахунок тримався рівним 1:1. На 81-й хвилині "Маямі" отримав чудову нагоду вийти вперед у рахунку. Виконувати небезпечний штрафний удар підійшов Ігуаїн, який потужно пробив у кут воротаря, але голкіпер не зумів впоратись із таким пострілом – 1:2.

Цей гол став першим для Ігуаїна у новому чемпіонаті та переможним для його команди у цьому матчі.

OMG GONZALO HIGUAIN!



Pipita's first MLS GOAL comes off a rocket of a free kick! #RBNYvMIA pic.twitter.com/aPp2C3EZfn — Major League Soccer (@MLS) October 8, 2020

Що відомо про Гонсало Ігуаїна