Зірковий аргентинський нападник Гонсало Ігуаїн відзначився дебютним голом за "Інтер Маямі". Його результативний удар став вирішальним та приніс перемогу його команді.
- Футболіст розпочав кар'єру в аргентинському "Рівер Плейті", звідки у 2007 році перебрався у Європу.
- Першим клубом Гонсало був мадридський "Реал". Згодом аргентинець перейшов у "Наполі". У 2016 році "Ювентус" зі скандалом купив Ігуаїна за 90 мільйонів євро.
- Футболіст відправлявся в оренду в "Мілан" та "Челсі" й влітку 2020 року перейшов у "Маямі".
- У 2015 році Ігуаїн пообіцяв, що завершить кар'єру, якщо "Наполі" програє "Дніпру" у півфіналі Ліги Європи. "Наполі" таки програв, але Гонсало не стримав слова.